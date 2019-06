Esporte Federer avança à semifinal em Halle e Soares cai nas duplas em Queen's Suíço vai enfrentar pela primeira vez o francês Pierre-Hugues Herbert. O número 43 do mundo avançou com o abandono do croata Borna Coric

Em sua 15ª participação no Torneio de Halle, o suíço Roger Federer está classificado pela 15ª vez às semifinais. Nesta sexta-feira (21), o número 3 do mundo enfrentou dificuldades, mas conseguiu superar o espanhol Roberto Bautista Agut, o 20º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/4, em 1 hora e 53 minutos. Federer, que está em bus...