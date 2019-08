Esporte Federer arrasa britânico em 1h19min e avança às oitavas de final do US Open Roger Federer confirmou o seu favoritismo com autoridade nesta sexta-feira para avançar às oitavas de final do Grand Slam realizado em Nova York

Depois de precisar buscar duas vitórias de virada diante de azarões nas duas primeiras rodadas do US Open, Roger Federer confirmou o seu favoritismo com autoridade nesta sexta-feira para avançar às oitavas de final do Grand Slam realizado em Nova York. O tenista suíço arrasou o britânico Daniel Evans por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/2 e 6/1, em apenas 1h19min, n...