Esporte Federação suspende jogo entre Santos e Ponte Preta no Rio Partida estava programada para esta quinta (25), no estádio São Januário. Porém, um decreto municipal proibiu partidas de futebol no Rio

A FPF (Federação Paulista de Futebol) anunciou nesta quarta-feira (24) a suspensão da partida entre Ponte Preta e Santos, pelo Campeonato Paulista. O jogo estava programado para esta quinta (25), no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Porém, um decreto municipal proibiu partidas de futebol no Rio. "Em razão das novas medidas de restrição anunciadas pela Prefei...