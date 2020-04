Esporte Federação promete retomar o Paulistão e indica jogos com portões fechados Estadual foi interrompido há cerca de um mês com duas rodadas para o fim da primeira fase

A FPF prometeu que vai retomar a disputa do Campeonato Paulista assim que for possível. Em reunião por videoconferência nesta quarta-feira entre dirigentes da entidade e representantes dos 16 clubes participantes, ficou definido que apesar da paralisação da disputa pela pandemia do novo coronavírus, a competição voltará em data ainda indefinida e com a possibilidade d...