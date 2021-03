Esporte Federação paulista confirma São Bento x Palmeiras quarta à noite em Volta Redonda Na segunda, a FPF já havia confirmado a realização do jogo do Corinthians contra o Mirassol no mesmo local (a 317 km da capital paulista), às 21h desta terça

A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou nesta terça-feira (23) que a partida entre São Bento e Palmeiras, pelo Campeonato Paulista, será disputada no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). O duelo está marcado para as 21h30 desta quarta-feira (24). Na segunda, a FPF já havia confirmado a realização do jogo do Corinthians contra o Mirassol no mes...