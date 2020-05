Esporte Federação italiana acata decreto e futebol no país não volta antes de 14 de junho Ainda não há, na Itália, uma definição sobre um protocolo que permita que os clubes de fato retornem aos treinamentos com contato

O futebol na Itália não vai voltar, por enquanto, antes do dia 14 de junho. Esta é a data programada em decreto assinado no último domingo pelo governo comandado pelo primeiro ministro Giuseppe Conte para a volta de eventos esportivos no país. Nesta segunda-feira, a Federação Italiana de Futebol (FIGC, na sigla em italiano) informou que acatará a decisão, mas tentará j...