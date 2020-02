Esporte Federação inverte mando e Atlético-GO x Crac, pela 5ª rodada, será no Olímpico Ainda por causa das condições do gramado do estádio Genervino da Fonseca, que abrigaria jogo nesta quinta-feira (20), Dragão passa a ser mandante no 1º turno, com jogo no Olímpico

A partida entre Atlético-GO e Crac, adiada da 5ª rodada do Goianão 2020, teve mando de campo invertido. O jogo seria disputado no dia 9 de fevereiro, no Estádio Genervino da Fonseca, mas foi adiado para quinta-feira (20), às 20h30, por causa da condição ruim da praça esportiva de Catalão. O problema persiste e, por isso, a Federação Goiana de Futebol (FGF) decidiu remarcar o...