Esporte Federação Internacional de Judô cancela competições da modalidade até 30 de abril O Brasil teria 25 atletas no Grand Slam da Rússia, que distribuiria até mil pontos no ranking mundial, que vale para a corrida por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) recebeu na noite de segunda-feira um comunicado oficial da Federação Internacional de Judô (IJF, na sigla em inglês) informando o cancelamento de todas as competições do Circuito Mundial até o dia 30 de abril devido à epidemia do novo coronavírus, denominado Covid-19. Isso inclui o Grand Slam de Ecaterimburgo, que aconteceria n...