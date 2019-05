Esporte Federação Francesa suspende Neymar por três partidas por agressão a torcedor O gancho foi causado pela reação do atacante à provocação de uma pessoa no momento de receber a medalha de vice-campeão na Copa da França

Pouco menos de duas semanas depois, a Federação Francesa de Futebol (FFF, na sigla em francês) anunciou nesta sexta-feira uma suspensão de três jogos ao atacante brasileiro Neymar pela agressão a um torcedor que o provocou após a derrota do Paris Saint-Germain na disputa por pênaltis na final da Copa da França, no dia 27 de abril, no Stade de France, em Paris, contra o...