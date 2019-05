Esporte Federação Francesa suspende Mbappé por 3 jogos e abre investigação contra Neymar Após marcar um gol e dar uma assistência para Daniel Alves na final, o brasileiro atingiu o rosto de um torcedor quando subia para receber a premiação pelo vice-campeonato, após provocação

A entrada violenta em Damien Silva, do Rennes, no final da prorrogação da partida decisiva da Copa da França, no último sábado, no Stade de France, em Paris, rendeu uma punição de três partidas ao atacante Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain. A Comissão Disciplinar da Federação Francesa de Futebol (FFF, na sigla em francês) anunciou nesta sexta-feira a suspensão ao j...