Por causa da pandemia do coronavírus e das indefinições quanto ao retorno com segurança do futebol, a Federação Goiana de Futebol (FGF) está estudando alteração no calendário de torneios das categorias de base. Dois deles - o Campeonato Goiano Sub-20 e o Sub-17 - tiveram a rodada inicial disputada em março, antes de CBF e FGF determinarem a suspensão de todas as competições no País. O Goiano Sub-13 e Sub-15 não chegaram a ter jogos (marcados para 18 de março) realizados.

A tendência é que retornem só no segundo semestre. A FGF ainda não oficializou a decisão, está analisando o cenário atual do futebol brasileiro, mas a tendência é que as competições promovidas pela entidade sejam disputadas a partir de agosto. "Não tem nada definido. Tudo é especulação, agora. Mas como (futebol) está paralisado, há a possibilidade de se fazer a mudança (no calendário) na base. Estamos avaliando", admitiu, nesta segunda-feira (13), o presidente da FGF, André Luiz Pitta.

Os torneios retornariam após as férias escolares de julho e um ponto essencial tem gerado preocupação de clubes, técnicos, dirigentes da base e FGF - a questão da moradia, pois alguns clubes têm alojamentos coletivos onde os atletas da base, oriundos de outros estados, moram. Nesse cenário, geram aglomerações de pessoas. Todos foram dispensados. O mais seguro, avaliam os dirigentes, é deixar os garotos da base nas próprias casas, ao lado da família, até que as condições para o retorno deles sejam propícias. Sem atividades, as equipes repassaram aos atletas cartilha de treinos durante a pausa.

Se a mudança se concretizar, serão quase cinco meses de paralisação. Segundo André Pitta, a mudança de calendário implica em ajustar as datas de jogos e fórmulas de disputa até o final do ano - além do Estadual de cada categoria, a FGF promove torneios nas respectivas categorias (Copa Goiás, Taça Mané Garrincha), os torneios da 2ª Divisão do Estadual (Sub-20 e Sub-17) e as competições das escolinhas. O Estadual Sub-20 é utilizado, por exemplo, como critério para preencher as vagas à disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.