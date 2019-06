Esporte Federação divulga tabela e regulamento da Divisão de Acesso Competição será disputada entre os dias 10 de agosto e 13 de outubro, com 44 jogos sendo disputados no período

A Federação Goiana de Futebol (FGF) divulgou na última segunda-feira (10) a tabela da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano 2019. A partida entre Jaraguá e Anápolis, no Amintas de Freitas, abre a competição, no dia 10 de agosto. O duelo será disputado a partir das 16 horas. A 2ª Divisão do Estadual terá oito clubes, divididos em dois grupos de quatro integrantes e os...