Federação divulga tabela do Goianão 2020

A Federação Goiana de Futebol divulgou nesta sexta-feira (22) a tabela do Campeonato Goiano de 2020. A competição terá início no dia 22 de janeiro com quatro partidas. O atual campeão, Atlético, estreia fora de casa, contra o Grêmio Anápolis, no dia seguinte. O Goianão 2020 será o número 77 da história, o 59º da era profissional. Assim como ocorreu na edição des...