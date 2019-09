Esporte Federação divulga tabela do Campeonato Goiano de basquete adulto Competição terá oito equipes, de cinco cidades goianas (Goiânia, Anápolis, Inhumas, Rio Verde e Itumbiara) e começa a ser disputada no sábado (28)

A Federação Goiana de Basquete (FGB) divulgou o calendário do Campeonato Goiano da categoria adulta. O torneio terá início no próximo sábado (28) e contará com oito equipes de cinco cidades goianas (Goiânia, Anápolis, Inhumas, Rio Verde e Itumbiara). Os clubes confirmados são Goiás, AEGB, Goiânia/Aprovida (Goiânia), Vultures, Basquete Anapolino (Anápolis) Sigma (Inhumas)...