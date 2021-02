Esporte Federação desmembra quartas de final do Goianão; veja datas e horários As últimas três fases do Estadual serão disputadas em jogo único

As quartas de final do Campeonato Goiano serão disputadas nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro. A Federação Goiana de Futebol (FGF) desmembrou a rodada, antes com data base do dia 10. Veja datas e horários dos quatro jogos: Dia 10/2/ (quarta-feira) Atlético x Anápolis - 17:00 - Antônio Accioly Goiás x Aparecidense - 21:30 - Hailé Pinheiro Dia 11/2 (quinta...