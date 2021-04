Esporte Federação de Pernambuco quer jogos com público vacinado, mas governo veta Para que o público volte aos estádios em Pernambuco, é necessária a autorização da Secretaria de Saúde do estado, que informou que a possibilidade "não está nem em análise"

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) quer realizar jogos com público já vacinado contra a Covid-19 no Campeonato Pernambucano, mas encontra resistência no governo estadual, gestão Paulo Câmara (PSB). Segundo Evandro Carvalho, presidente da FPF, a entidade dispõe de tecnologia para identificar os torcedores que tomaram vacina. Em audiência pública realizada na ter...