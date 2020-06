Esporte Federação de futebol dos EUA derruba proibição de se ajoelhar durante hino A proibição de não ficar de pé durante foi imposta em 2017 depois de Megan Rapinoe ter se ajoelhado no gramado, repetindo Colin Kaepernick, em protesto contra a violência policial contra os negros

O conselho de administração da Federação de Futebol dos Estados Unidos decidiu revogar, por meio de votação, a regra que proibia os jogadores de seleção nacional de protestarem ajoelhando-se no gramado durante a execução do hino do país. A medida foi divulgada nesta quarta-feira. A norma estabelecia desde 2017 que os jogadores de futebol deveriam "ficar de pé respe...