Federação confirma volta do Campeonato Catarinense em 8 de julho

O Campeonato Catarinense voltará a ser disputado em 8 de julho. A Federação Catarinense de Futebol divulgou, nesta terça-feira (8), as datas, horários e locais dos jogos de ida e volta pelas quartas de final. O Estadual está paralisado desde 16 de março por conta da pandemia do novo coronavírus. Criciúma e Marcílio Dias abrirão o mata-mata do Catarinense às 19 hor...