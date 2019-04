Esporte Federação confirma jogos das finais do Goianão no Olímpico Serra Dourada passa por adequações e não poderá receber jogos

A Federação Goiana de Futebol (FGF) anunciou nesta quarta-feira (3) que as duas partidas das finais do Campeonato Goiano serão disputadas no Estádio Olímpico. Os jogos estão marcados para os dias 14 e 21 de abril, ambos às 16 horas. O regulamento da competição estabelece que os jogos fossem disputados no Serra Dourada, desde que a praça esportiva esteja disponíve...