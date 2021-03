Esporte Federação Catarinense suspende o estadual em razão da pandemia Jogos desta quarta-feira (3) será realizados. Paralisação valerá a partir desta quinta (4)

A Federação Catarinense de Futebol anunciou no início da noite desta quarta-feira (3) a suspensão do campeonato estadual, decisão tomada em razão do avanço da pandemia. A paralisação não altera os jogos da rodada desta quarta que já estavam agendados, incluindo o clássico entre Avaí e Figueirense, e valerá somente a partir desta quinta (4). Em Santa Catarina, a...