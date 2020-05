Esporte Federação Catarinense prevê retorno do futebol até 5 de junho O Campeonato Catarinense foi paralisado após as partidas da nona e última rodada da fase de classificação, em 15 de março

Após a liberação dos treinos por parte do governo do Estado de Santa Catarina, há expectativa para a volta do Campeonato Catarinense. Na manhã desta terça-feira, houve uma reunião com o governador Carlos Moisés da Silva em que foi levantada a possibilidade de retorno do futebol até o dia 5 de junho. Estiveram presentes na reunião os presidentes da Federação Catarinense...