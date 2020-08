Esporte Federação cancela calendário de base em Goiás e lança dois torneios Entidade vai realizar duas competições (uma sub-17 e uma sub-20) com número reduzido de participantes até o fim do ano

O calendário das categorias de base em Goiás está cancelado por causa da pandemia do novo coronavírus, que suspendeu as competições em março. Os jovens jogadores dos clubes de futebol do Estado terão ano de 2020 praticamente perdido. A Federação Goiana de Futebol (FGF) decidiu fazer até o fim do ano dois torneios (sub-17 e sub-20) para que a base tenha alguma moviment...