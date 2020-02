Esporte Federação avalia inversão de mando entre Atlético-GO x Crac Entidade decidirá se partida será disputa no Genervino da Fonseca ou Olímpico nesta quarta (19). Gramado do estádio em Catalão ainda preocupa, por causa das fortes chuvas na região

A Federação Goiana de Futebol (FGF) avalia alterar o mando de campo do duelo entre Crac e Atlético-GO, que está marcado para ser disputado na quinta-feira (20), às 20h30, no Estádio Genervino da Fonseca. A entidade tomará a decisão na manhã desta quarta-feira (19), véspera do confronto válido pela 5ª rodada do Campeonato Goiano que foi adiado por causa das condições do grama...