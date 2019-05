Esporte Favoritos, Melo e Kubot estreiam com vitória Dupla venceu os espanhóis Roberto Carballes Baena e Jaume Munar por 2 sets a 0 no saibro de Paris

Dupla cabeça de chave número 1, Marcelo Melo e Lukasz Kubot estrearam com vitória em Roland Garros. Nesta terça-feira (28), brasileiro e polonês derrotaram os espanhóis Roberto Carballes Baena e Jaume Munar por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/2), em 1h30min de duelo no saibro de Paris. Melo e Kubot dominaram o primeiro set com facilidade. Faturaram uma quebra ...