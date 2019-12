Esporte Favoritos da Corrida de São Silvestre já estão em São Paulo Além dos atletas profissionais, 35 mil pessoas estão inscritas para correr na tradicional prova de rua

Os atletas favoritos da 95ª Corrida Internacional de São Silvestre já estão em São Paulo. Neste domingo (29), os corredores e as corredoras deram entrevistas em um hotel do centro da capital e falaram sobre os desafios da prova, que acontece na manhã de terça-feira (31), com largada do pelotão feminino às 7h40 e, do masculino, às 8h05. Segundo a organização, serão cerca d...