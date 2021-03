Esporte Favorito, Atlético-GO avalia vantagens na 1ª fase da Copa do Brasil Dragão decide vaga à 2ª fase da Copa do Brasil contra o Galvez-AC, em Cuiabá-MT, na Arena Pantanal

Ainda sem ter todo o elenco à disposição da comissão técnica, mas contando com a maioria dos jogadores, o Atlético-GO espera tirar proveito de todas as vantagens que pode ter no jogo desta quarta-feira (15), às 17 horas, pela 1ª fase da Copa do Brasil. O Dragão decide vaga à fase seguinte contra o Galvez-AC, em Cuiabá-MT, na Arena Pantanal. O jogo foi transferido de local porq...