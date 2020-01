Esporte Favoritismo ou obrigação? Técnico avalia status do Goiás no estadual Ney Franco projeta equilíbrio no Campeonato Goiano entre Goiás, Atlético e Vila Nova e promete time esmeraldino levando torneio à sério

Após o vice-campeonato em 2019, o Goiás buscará retomar o título estadual. Em busca do 29º título, o clube esmeraldino é apontado como grande favorito ao troféu. Além disso, convive com as cobranças dos que classificam como 'obrigação' a conquista, por conta do maior poderia financeiro, quando comparado aos demais participantes da competição. "Cada campeonato region...