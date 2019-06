Esporte Favoritas, Espanha, Alemanha e Noruega estreiam com vitória no Mundial Feminino A primeira rodada da fase de grupos do campeonato prossegue com três jogos neste domingo (9)

O primeiro sábado do Mundial Feminino de Futebol na França não contou com surpresas. Nas três partidas do dia, as favoritas Espanha, Alemanha e Noruega passaram, respectivamente, por África do Sul, China e Nigéria. Dos três confrontos, quem teve mais tranquilidade para obter seus três primeiros pontos no torneio foi a Noruega. Em Reims, pelo Grupo A, o mesmo das...