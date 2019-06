Esporte Favorita, Inglaterra enfrenta Camarões, neste domingo O vencedor deste duelo de neste domingo já sabe quem vai enfrentar nas quartas de final. Inglesas ou camaronesas terão pela frente a seleção da Noruega, que eliminou a Austrália ontem, nos pênaltis

Com campanha perfeita na fase de grupos, a Inglaterra entra em campo neste domingo (23), às 12h30 (de Brasília), em Valenciennes, na França, para enfrentar Camarões pelas oitavas de final do Mundial de Futebol Feminino. Na primeira fase, as inglesas conquistaram três vitórias magras para garantirem a liderança do Grupo D - 2 a 1 sobre a Escócia, 1 a 0 sobre a Arg...