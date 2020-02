Esporte Fast embalado após clássico

Tradicional clube do futebol do Amazonas, o Fast disputa sua oitava edição da Copa do Brasil. O “Rolo Compressor”, como é chamado o clube por seus torcedores, tem como melhor campanha na história a classificação à 2ª fase da competição nacional. Contra o Goiás, amanhã, o time terá de vencer para repetir o feito. Após início ruim em 2020, com três jogos sem vitóri...