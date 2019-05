Esporte Fashion, Jonathan investe em barbearia Lateral viu no ramo da beleza o alvo certeiro para montar negócio na região em que a família vive, no Distrito Federal

No Atlético, Jonathan vivencia a melhor fase no clube. Livre das lesões, é titular, tem se destacado pelos cruzamentos para os gols e tem a confiança de direção, comissão técnica e colegas de time. Às vezes chamado de Gusttavo Lima, Jonathan capricha no visual duplamente: gosta de estar com barba e cabelos bem tratados e, ao mesmo tempo, viu no ramo da beleza e na vai...