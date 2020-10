Esporte Fase de grupos da Liga dos Campeões terá duelo entre Messi e Cristiano Ronaldo Em sua última temporada no Barça, Messi buscará seu quinto título europeu com a camisa do clube catalão. Já Cristiano Ronaldo tentará conquistar sua sexta taça de Champions

A Uefa realizou nesta quinta-feira (1º) o sorteio da fase de grupos da temporada 2020/2021 da Champions League. Lionel Messi, seis vezes melhor do mundo, e Cristiano Ronaldo, que faturou o prêmio cinco vezes, se enfrentarão pelo Grupo G. O Barcelona (ESP) do argentino e a Juventus (ITA) do português terão a companhia de Dinamo de Kiev (UCR) e Ferencváros (HUN). Em sua última ...