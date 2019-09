Esporte Farsa de Rojas, que completa 30 anos, provocou ataques a brasileiros no Chile Incidente em partida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 1990, na Itália, quase provocou uma crise diplomática entre os dois países

Há 30 anos, no início de setembro de 1989, mais exatamente no dia 3, uma partida entre Brasil e Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 1990, na Itália, quase provocou uma crise diplomática entre os dois países. A reportagem do Estado teve acesso a documentos até então confidenciais que relatam ataques e ameaças a brasileiros que moravam em Santiago à época ...