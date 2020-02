Esporte Familiares de vítimas do incêndio vão ao Ninho prestar homenagens e são barrados Debaixo de um sol forte, Wedson Cândido e Sarah Cristina, pais de Pablo Henrique, levaram flores brancas e velas. Eles foram acompanhados por seguranças e não puderam registrar fotos ou vídeos

Um ano após o incêndio no CT do Flamengo que deixou dez garotos mortos e três feridos, familiares de algumas das vítimas foram ao Ninho do Urubu prestar homenagens neste sábado e acabaram barrados na entrada. Somente os parentes de Pablo Henrique tiveram autorização para entrar no local. Debaixo de um sol forte, Wedson Cândido e Sarah Cristina, pais de Pablo Henri...