Familiares de torcedores agredidos pedem por justiça

A mãe do jovem Matheus Henrique de Abreu Alves, pede justiça após o filho, que completará 20 anos nesta sexta-feira (7), ter sido agredido após o clássico entre Goiás e Vila Nova que se enfrentaram no último domingo (2), pelo Goianão 2020. Paula Cristina de Abreu Alves registrou Boletim de Ocorrência nesta quarta-feira (5) no 7º Distrito Policial de Aparecida de G...