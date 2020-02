Esporte Família, fãs e estrelas da NBA se despedem de Kobe em cerimônia no Staples Center A homenagem foi realizada no ginásio em que Bryant jogou pelos Lakers por praticamente duas décadas, tendo conquistado cinco títulos e onde estão aposentadas suas camisas 8 e 24

Milhares de pessoas se reuniram nesta segunda-feira em Los Angeles, no Staples Center, em cerimônia realizada no ginásio para dizer adeus a Kobe Bryant, astro do Los Angeles Lakers, e sua filha Gianna Bryant, de 13 anos, duas das nove vítimas fatais de um acidente de helicóptero ocorrido em 26 de janeiro, na Califórnia. Esposa de Kobe, Vanessa agradeceu ao público ...