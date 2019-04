Esporte Família de Kozlinski fugiu da guerra na União Soviética Tataravô do goleiro do Atlético desembarcou no Brasil no final do século XIX e se instalou no interior do Paraná, onde a família do jogador rubro-negro mora até hoje

O final do século XIX foi marcante para imigrantes ucranianos. Muitos vieram para o Brasil fugindo das constantes guerras na região da antiga União Soviética e desembarcaram no Paraná. Foi no Porto de Paranaguá que o tataravô do goleiro Maurício Kozlinski, do Atlético, pisou pela primeira vez em território brasileiro. Desde então a família Kozlinski se instalou em Antônio ...