Esporte Falta de testes pode adiar volta do Goiás aos treinos Retorno aos treinos é condicionado à aquisição de exames que detectam a presença do novo coronavírus

O Goiás começa a se preocupar com a volta aos treinos de forma presencial. Do planejamento para retomada de atividades apenas um tema ainda não foi solucionado, o que pode adiar o retorno de jogadores a partir do próximo sábado (2). A compra de testes para o novo coronavírus ainda não foi concluída pela direção. “Nosso planejamento para oferecer todas as medidas de ...