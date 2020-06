Esporte Falta de perspectiva em competir faz Vila Nova frear planos de treinar Clube colorado afirma que não vai programar volta aos treinos para antes do dia 15 de junho

O Vila Nova não voltará aos treinos antes do dia 15 deste mês, segundo nova previsão informada pela diretoria colorada. Os motivos são, principalmente, a falta de perspectiva de confirmação da CBF sobre o início de disputa da Série C do Brasileiro. A ideia de direção e comissão técnica colorada é utilizar, pelo menos, 40 dias para preparação antes do retorno das partidas. A...