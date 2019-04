Esporte Falta assinar: Goiás encaminha acerto com goleiro Tadeu Clube esmeraldino já está em fase final de negociação, restando a assinatura do contrato com o jogador para anúncio oficial

O goleiro Tadeu, que defendeu a Ferroviária no Campeonato Paulista 2019, está próximo de concluir negociação com o Goiás e deve ser anunciado, nos próximos dias, como reforço esmeraldino. Será o 17º da temporada, quando anunciado. De acordo com o diretor de futebol do Goiás, Túlio Lustosa, a negociação está na fase final. “Está quase fechado, só falta a assinatura do c...