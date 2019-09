Esporte Faixas estendidas na Avenida 85 atacam time e diretoria do Goiás Clube joga, nesta quarta-feira, pela Copa Verde, contra o Cuiabá, na partida de ida da semifinal, às 19 horas

Na madrugada desta quarta-feira (18), faixas foram estendidas na Avenida 85 com críticas a dirigentes do Goiás, que vive má fase na Série A do Campeonato Brasileiro e está a 3 pontos da zona de rebaixamento. No viaduto da Praça do Ratinho, uma faixa com "fora Marcelo" foi colocada - o presidente do alviverde é Marcelo Almeida. No viaduto João Alves de Queiroz,...