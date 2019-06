Esporte Fagner se recupera e faz primeiro treino com o grupo da seleção brasileira Lateral passou os últimos dias sob cuidados especiais e, no fim de semana, durante a passagem da seleção por Porto Alegre, havia treinado separado dos demais, ainda sem bola

O lateral-direito Fagner fez nesta segunda-feira (10) o primeiro treino com bola pela seleção brasileira durante a preparação para a disputa da Copa América. O jogador do Corinthians se apresentou à equipe com lesão na coxa esquerda, mas cumpriu o cronograma de recuperação e participou durante a tarde no treinamento no estádio do Pacaembu, o primeiro compromisso da e...