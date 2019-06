Esporte Fagner chega a Teresópolis e será avaliado por médico da seleção Como o lateral não se recuperou a tempo de disputar a partida do Corinthians com o Flamengo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o jogador foi liberado antecipadamente pelo seu clube

O lateral-direito Fagner chegou à Granja Comary no fim da manhã desta terça-feira. O jogador do Corinthians deveria se apresentar à seleção apenas na quinta-feira, em Porto Alegre, mas como não se recuperou a tempo de disputar a partida do time paulista nesta terça com o Flamengo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o jogador foi liberado antecipadamente pelo s...