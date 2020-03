Esporte Fabrício espera evolução do Vila Nova com semana completa de treinamento Para goleiro, sequência de últimos jogos foi cansativa. Tigre volta a campo somente no próximo domingo (8), contra o Jaraguá, às 16h, no estádio Amintas de Freitas

Após empate sem gols com o Goiás, o Vila Nova terá esta semana completa para aprimorar evolução da equipe. Para o goleiro Fabrício, a sequência dos últimos jogos foi cansativa para os atletas. Na última quinta-feira (27), o Tigre foi eliminado da Copa do Brasi, depois de empatar, também sem gols, com a Ponte Preta, em Campinas-SP. “Foram dois jogos muito desgastant...