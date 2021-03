Esporte Fabrício e Walisson seguem tratamentos no Vila Nova O meia Alan Mineiro, por sua vez, está recuperado de dores musculares e treina normalmente com o restante do elenco colorado

O tempo sem jogos acabou ajudando o Vila Nova a acelerar a recuperação do meia Alan Mineiro, que não participou da partida da 1ª fase da Copa do Brasil por apresentar dores musculares. O departamento médico do time colorado, no entanto, ainda segue com a presença de dois atletas. O goleiro Fabrício ainda se recupera de lesão muscular e não tem previsão de retorn...