Esporte Fabio Carille não resiste a goleada e é demitido do Corinthians Na segunda passagem do treinador foram 70 jogos, sendo 27 vitórias, 25 empates e 18 derrotas

Fábio Carille não é mais técnico do Corinthians. O treinador não resistiu a derrota por 4 a 1 para o Flamengo neste domingo, em jogo disputado no Maracanã e foi demitido pouco tempo depois do término da partida. O treinador deixa o clube em sua segunda passagem, que teve início no começo desta temporada. Neste ano, foram 70 jogos, sendo 27 vitórias, 25 empates e 18 d...