Esporte F1 volta para segunda metade com Max e outros seis pendurados por motores Este é um dos motivos, inclusive, pelos quais os times pressionam a categoria para uma decisão rápida sobre o restante do calendário, algo que é esperado para os próximos dias

A segunda metade do campeonato da Fórmula 1 começa com o GP da Bélgica neste fim de semana e uma preocupação em comum para pilotos que estão disputando todas as frentes, desde o título até as posições mais intermediárias: as punições por troca de motor. A dupla da vice-líder Red Bull está pendurada, assim como os dois pilotos da Ferrari, Sebastian Vettel, o vencedor d...