F1 inicia 2021 com indefinição sobre contrato de Lewis Hamilton

Lewis Hamilton, heptacampeão de Fórmula 1 e aniversariante desta quinta-feira (7), começa o ano de uma maneira bastante inusitada: desempregado. O contrato dele com a Mercedes acabou no final de 2020, e um novo acordo ainda não foi anunciado. Não que a vaga do piloto de 36 anos no grid esteja ameaçada. O time passou por uma mudança no controle acionário: a empres...