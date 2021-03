Esporte F1 inicia 2ª temporada na pandemia com desafios maiores que em 2020 Equipes já começaram a enviar seus mecânicos para o Bahrein, onde será realizado primeiro o teste coletivo de pré-temporada, entre sexta (12) e domingo (14), e depois a primeira etapa do ano, dia 28 de março

Em julho do ano passado, a Fórmula 1 foi um dos primeiros campeonatos mundiais a retomar suas atividades em plena pandemia. A categoria conseguiu cumprir um calendário todo improvisado com 17 provas e teve relativamente poucos casos de Covid-19. Mesmo com um grupo de mais de 2 mil profissionais viajando para 14 países diferentes naquela ocasião, a categoria teve a...