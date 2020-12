Esporte F1 confirma GP de São Paulo em Interlagos até 2025 Neste ano, a prova foi cancelada pela pandemia da Covid-19. A do ano que vem está marcada para 14 de novembro

A Fórmula 1 confirmou nesta quarta-feira (16) que o autódromo de Interlagos receberá um Grande Prêmio da categoria até 2025. A renovação do contrato entre São Paulo e a empresa Liberty Media --que controla a FOM ( Formula One Management), braço comercial da categoria-- havia sido anunciada pelo governador João Doria e pelo prefeito Bruno Covas, ambos do PSDB, em 12 ...